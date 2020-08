. Un solo punto per sforare quota 50 e l’unico obiettivo stagionale già raggiunto con quattro giornate di anticipo. Il Parma ne fa e ne prende ma alla fine porta a casa tre punti nell’ultimo atto di una stagione infinita. Il Lecce ci crede, prova a rialzarsi ma alla fine retrocede in Serie B visto anche il risultato positivo del Genoa con l’Hellas. Il Parma va a segno con i suoi tre attaccanti Caprari, Cornelius (al dodicesimo centro stagionale) e Inglese (sempre più vicino alla condizione ottimale). Stavolta non è andato in rete Dejan Kulusevski, autore di una stagione stratosferica con la maglia crociata. I tifosi crociati mandano un grazie al gioiello svedese e gli augurano buona fortuna nei grandi palcoscenici europei. Due cose sono certe: D’Aversa ha saputo valorizzare un ragazzo dalle qualità tecniche impressionanti in una squadra e soprattutto in un ambiente ideale per fare calcio.. Se i giocatori potranno giovare di un periodo (meritato) di vacanze, in società si continua a lavorare per il passaggio di proprietà atteso nel mese di agosto. Poi spazio ai primi colpi di mercato e alla preparazione per il prossimo campionato. Il calcio si ferma (finalmente) dopo l’emergenza Covid-19 e il lockdown e la ripresa dei giochi a giugno. Il calcio italiano si ferma, in attesa delle coppe europee, ma per l’ambiente Parma si prospetta un agosto caldo. Ora viene il bello. A giochi fermi e con la mente libera.