L'ex centrocampista della Lazio ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport:sta cercando di coinvolgere maggiormente i terzi difensori nella costruzione del gioco sganciandoli una ventina di metri in avanti per cercare di dare un po' più di centralità alle mezzali, che a volte con Conte erano un po' troppo larghe".anche lontano dalla Lazio. All'Inter c'è ancora più attenzione dai media. Alla Lazio sentivi tanta pressione in città, ma a livello internazionale non avevi gli occhi di tutti addosso. All'Inter tutto viene amplificato e solo i risultati ti fanno stare bene. Per questo sono sicuro che Simone, sapendo che poi avrebbe affrontato il Real Madrid, tenesse tantissimo a vincere a Genova. E, per lo stesso motivo, adesso, nonostante ci potesse anche stare un 2-2 con la Samp dopo le Nazionali come pure la prestazione ottima ma sfortunata col Real, è importante fare bene la gara col Bologna per non innescare futili e inutili polemiche che arrivano sempre in assenza di risultati".: per Inzaghi parla la sua storia, le sue squadre hanno sempre prodotto tante occasioni e segnato tanti gol. Simone è un tipo molto istintivo: quando fa la sfuriata, gli parte di pancia".Con la Lazio ha dato una sensazione di grande completezza e ha dimostrato di non aver più la Ibra-dipendenza. Questo è un problema in più per gli altri: ora Ibra è la ciliegina in una grande squadra.che, dovunque è andato ha sempre centrato l'obiettivo".