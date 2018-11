Simone Pepe, sulle colonne di Tuttosport, ricorda il periodo di Paul Pogba alla Juventus. "Ero seduto su un divanetto del centro sportivo - le sue parole -, ricordo come fosse adesso il primo colloquio. L'ho salutato, lui qualche parola di italiano e di "romano" la conosceva. A Manchester aveva giocato con Federico Macheda. Scherzando allora gli dissi: 'Impara subito il romano e qualche parolaccia, in campo ti serviranno quelle'. A volte sembrava più di Roma che francese... Ma a arte questo episodio iniziale, di Pogba non dimenticherò mai i contrasti in allenamento o i "corpo a corpo": io ne uscivo sempre morto, lui continuava a saltellare. Era come scontrarsi contro un muro".