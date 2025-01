Perché Amadeus non presenta più Sanremo

Daniele Venturelli/Getty Images

Dopo cinque anni consecutivi, Amadeus ha detto stop. Basta. Non ci sarà più lui a condurre il Festival di Sanremo, che per l'edizione 2025 vede al timone Carlo Conti.si è fermato a 5 Festival di Sanremo condotti eguagliando il record di Pippo Baudo e Mike Bongiorno.- Un po' per rispetto degli altri due che non voleva scavalcare, un po' perché cercava nuovi stimoli - ed è per questo che ha lasciato la Rai, nonostante gli avessero offerto una proposta economica pari al canale Nove dove ha deciso di trasferirsi -. Dal 2020 al 2024 è stato in grado di rilanciare il Festival a livello di ascolti, facendo salire sul palco dell'Ariston artisti giovani che hanno avvicinato anche tanti ragazzi in questi anni.

- Lo scettro quindi è passato tra le mani di Carlo Conti, che aveva già condotto il Festival di Sanremo per tre edizioni: nel 2015, nel 2016 e nel 2017.: è stato lui quindi a scegliere i 30 cantanti che si esibiranno quest'anno ma non solo, l'ultima parola su scenografie, costumi e organizzazione di ogni genere è stata la sua.