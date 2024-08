Getty Images

Perché è servito il VAR per il gol del Torino contro il Milan

34 minuti fa



Clamoroso quanto successo sul manto verde del prato dello stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, Milano. Il Torino è passato in vantaggio con una sfortunata, quanto maldestra, autorete di Malick Thiaw. Il centrale tedesco del Milan, dopo il palo preso da Bellanova grazie a un pregevole colpo di testa, ha stoppato il pallone verso la propria porta, causando il gol dello 0-1 in favore dei granata.



Ancora più incredibile, però, è il fatto che la marcatura non sia stata assegnata immediatamente con l’ausilio della gol-line technology. Inizialmente, infatti, l’azione è proseguita, senza che il direttore di gara assegnasse la rete al Torino. Probabile un malfunzionamento da parte del sistema, con l’arbitro Maresca che ha fermato il gioco e, attraverso, l’aiuto del VAR e di Doveri ha regolarizzato il vantaggio della formazione di Vanoli.