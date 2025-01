Perché il Como può prendere davvero Rashford

Il nome diè uno dei più caldi di questa sessione di mercato. L’attaccante inglese lascerà il Manchester United dopo aver rotto con il nuovo allenatore Amorim, si sta guardando intorno per trovare la soluzione migliore e prima di fare una scelta definitiva vuole valutare bene tutte le possibili destinazioni. In Italia a Rashford stanno pensando Milan e Juventus entrambe a caccia di un attaccante per la seconda parte di stagione. Occhio però a un inserimento a sorpresa, perché un’indiscrezione riportata da Sky Sport racconta che sull’attaccante del Manchester United c’è anche il Como.

- L’interesse del Como per Rashford nasce un po’ a sorpresa considerando l’obiettivo salvezza della squadra di Fabregas e le ambizioni ben diverse dell’attaccante. Ma la disponibilità economica della proprietà è molto ampia e, sempre secondo Sky,. La società sta provando il grande colpo puntando sui contatti: a Como ritroverebbe Varane col quale ha giocato al Manchester United, e Dele Alli - se verrà preso, al momento si sta allenando con loro - suo compagno in nazionale.

- La società biancoblu ha un progetto ambizioso, ha già chiuso qualche acquisto per centrare la salvezza tra i quali c’è quello di, gioiello del calcio spagnolo e presto a titolo definitivo dal Betis Siviglia per circa 12 milioni. Un investimento importante che dimostra la volontà del Como di fare le cose in grande: la presenza di Fabregas in panchina può essere una garanzia per attirare anche profili che potrebbero sembrare irraggiungibili. Rashford vuole lasciare il Manchester United e la Serie A gli stizza l’occhio, tra le squadre che si sono messe in fila c’è anche il Como.