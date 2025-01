Perché il Genoa ha preso Cornet e cosa succede con Balotelli

Getty Images

Niente, non c’è verso: l’avventura di Mario Balotelli alnon decolla. L’attaccante arrivato a parametro zero da svincolato non sta trovando molto spazio con Patrick Vieira; i due avevano avuto qualche discussione ai tempi del Nizza ma l’allenatore ha assicurato che è tutto passato.- Cornet è un attaccante esterno che preferisce partire da sinistra per poi accentrarsi, può giocare anche sull’altra fascia a piede invertito e all’occorrenza essere schierato da attaccante centrale., spesso schierati nel tridente d’attacco in mancanza di altre soluzioni in quelle posizioni.

- Cornet quindi: per avvicinarsi a casa aveva rifiutato molte proposte arrivate dall’estero e anche più importanti a livello economico, ora però l’attaccante 34enne sta valutando anche un’eventuale risoluzione del contratto. La scadenza naturale sarebbe a giugno, ma non è escluso che le strade di Balotelli e del Genoa si possano separare prima.