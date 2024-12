Perché il Napoli non vuole vendere Raspadori

Getty Images

In un Napoli che sta volando in campionato, c’è un giocatore che non sta trovando molto spazio:; lì davanti è in jolly che può giocare ovunque, ma con Conte ha totalizzato poche presenze tra campionato e Coppa Italia, e la maggior parte sono state manciate di minuti nei secondi tempi. In estate partiva indietro nelle gerarchie dell’allenatore, e lui - per ora - non è riuscito a ritagliarsi lo spazio per poter emergere e far cambiare le idee a Conte.- Nonostante il poco utilizzo, però, Antonio Conte ha già fatto capire di non volersi privare di Raspadori a gennaio. L’ha detto chiaramente, nella conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Torino: “Per Jack vale il discorso per gli altri;. Partecipiamo solo al campionato ed i ragazzi non hanno possibilità di altri sfoghi in altre competizioni, se hai solo la Coppa Italia sporadicamente è difficile dare minutaggio anche se poi vedi. Sta crescendo, ho un'idea mia su Giacomo e sono molto contento. Quando hai questa classifica non significa che hanno contribuito solo i titolari, ma di un gruppo che sta lavorando e tutti vanno nella stessa direzione. Non sarò così stupido da lasciar andare giocatori che ritengo forti”.

- Conte quindi ha posto un veto sulla cessione di Raspadori, così come fatto in estate per Kvaratskhelia, Di Lorenzo, Anguissa e proprio con Jack.: penultimo giorno di mercato, i nerazzurri si presentano con una proposta da circa 30 milioni sul tavolo del Napoli. Cercano il colpo a effetto, ma non riesce: De Laurentiis scuote la testa, non se ne parla. Nessun rilancio il giorno dopo, l’Atalanta molla la presa e Raspadori resta al Napoli. Con Conte. Che ora vuole tenerselo stretto.