Perché Lukaku non è andato in nazionale

Getty Images

"Mister, non mi chiami per le partite della nazionale. Resto qui a Napoli ad allenarmi". E' andata più o meno così la conversazione tracontro Francia e Italia. BigRom non ci sarà contro i compagni Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori, durante quel week end potrebbe andare in Belgio ma solo per motivi personali.- BigRom ha messo il Napoli davanti a tutto,. Potrebbe andare a Bruxelles durante i giorni di riposo che concederà l'allenatore, ma solo per tornare a casa dai figli. Poi rientrerà a Napoli, perché: "Romelu sposta sempre gli equilibri". Parola di Antonio Conte.

- Dopo la sosta per le nazionali, la settimana successiva gli azzurri giocheranno al Maradona contro il Lecce, nella partita di sabato 26 ottobre alle 15. Poi sarà tempo di big match: nel turno infrasettimanale la squadra di Conte andrà a San Siro per affrontare il Milan nella sfida di martedì 29 ottobre alle 20.45.