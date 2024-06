Perché Milik non è stato convocato per gli Europei 2024

Getty Images

Brutte notizie per, che a pochi giorni dall'inizio dell'Europeo in programma in Germania da venerdì 14 giugno al 14 luglio è stato costretto a dare forfait. L'attaccante polacco non parteciperà al torneo a causa di un infortunio al menisco rimediato in un'amichevole contro l'Ucraina vinta 3-1 a Varsavia. Il giocatore della Juventus è partito titolare ma è stato sostituito a inizio partita con Urbanski dopo lo scontro con Malinovskyi.- Nell'ultima stagione con la maglia della Juventus Milik ha giocato quasi tutte le partite ma la maggior parte da subentrato. Nella testa di Allegri era il vice Vlahovic:per Chiesa nella terza giornata di campionato contro l'Empoli. Era la seconda stagione dell'attaccante polacco a Torino e al momento non ci sono segnali di un suo possibile addio in estate.

- La Polonia è stata inserita in un girone di ferro, giocherà nel gruppo D insieme ad Austria, Francia e Olanda, contro la quale scenderà in campo per la prima partita in programma domenica 16 giugno alle 15. Tra i convocati del ct Probierz - promosso dall'Under 21 a settembre scorso -: Szczesny, Skorupski, Bereszynski, Dawidowicz, Walukiewicz, Urbanski, Zalewski, Zielinski e Swiderski.