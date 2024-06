Perché Vinicius può vincere il Pallone d’Oro

Getty Images

Di nuovo. Ancora.. A distanza di due anni ha risegnato in una finale di Champions League. Ieri con il Liverpool, oggi col Borussia Dortmund; e il risultato è sempre lo stesso: Real Madrid campione. I trionfi dei Blancos passano anche dalle giocate del brasiliano, che con i Reds aveva fatto l’unico gol della partita e contro i tedeschi ha segnato la rete del definitivo 2-0 dopo il vantaggio di Carvajal.- Due finali di Champions e due gol. A 23 anni. Non male. L’attaccante del Real ora ha tutto per puntare al Pallone d’Oro., solo in quattro occasioni non è stato decisivo con una rete o con un passaggio.

- Numeri pazzeschi che lo candidano seriamente alla vittoria del prossimo Pallone d’Oro., e Ancelotti non ha dubbi: “Vinicius merita il Pallone d’Oro”. Prima di lui, l’unico under 24 che ha segnato in più di una finale di Champions è stato Leo Messi.