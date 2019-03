Il giornalista Roberto Perrone fa le carte alle panchine di Serie A: ​"Molti spifferi raccontano che Allegri potrebbe essere ai suoi ultimi mesi juventini, molto per desiderio suo - le sue parole a Sky Sport -. Ancelotti al Napoli? A vita non credo ma ha legato bene con il club ed il presidente e questo dà una certezza in più. Anche Spalletti è a rischio e allenatori come Ranieri hanno sempre voglia di mettersi in gioco, se trova una squadra andrà ad allenarla. In casa Milan starei schiscio, come dicono a Milano. Gattuso era stato messo in discussione non solo dal giro di giosctra dei social, arrivavano notevoli spifferi societari a fine 2018. Gattuso si è meritato la conferma ma la società non era così sicura su di lui quando le cose non andavano bene. Bisogna vedere le strategie societarie".