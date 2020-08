: da una parte ildi Daniele, che fino al mercato di gennaio aveva un cammino da playoff, dall'altra ildi Massimiliano, che consognava la promozione in. Qualcosa è andato storto da entrambe le parti: a salvare il Delfino, retrocesso sul campo, ci sono state la penalità ale unin versione super; a far retrocedere il Grifone, invece, dei numeri da incubo.Prima Massimo, poi il grande ritorno di Serse, poi ancora Massimo, il tecnico abruzzese che si è giocato il tutto per tutto contro il club in cui ha centrato il risultato più importante della sua carriera da tecnico: la promozione in Serie A., con la vittoria per 2-0 ai danni dell'Entella, ilè sprofondato con l'anno nuovo:. Dal terzo posto del 21 dicembre, all'ottavo posto del 2 febbraio, ai 5 ko consecutivi che hanno portato il Grifone a metà del guado. In cui si è impantanato.Tra il 7 marzo, ultima partita giocata prima del lockdown, e il 21 giugno, prima partita della ripresa, due vittorie che sembravano rilanciare le ambizioni playoff del Grifone. Mera illusione: una sola vittoria nelle ultime 9 di campionato, il ko di Pescara all'andata playout, il ko ai rigori del Curi. Un incubo in cui è stato risucchiato un club che, a giugno, pensava ancora alla Serie A. Queste, infatti, le parole di Massimiliano Santopadre il 15 giugno: "​Metteremo degli obiettivi,. ​Ma bisogna essere un po’ strabici: con l’occhio sinistro guardiamo avanti e con il destro dietro. Dobbiamo toglierci subito dalla palude perché poi con la serenità possono arrivare grandi risultati".E capita spesso quando giocatori comprati per spiccare il volo si ritrovano, improvvisamente, con l'acqua alla gola.Pietroè il capocannoniere della B, alla pari con(promosso in A): 20 gol.In panchina per tutto il tempo all'andata del playout, è entrato al ritorno, sbagliando il suo rigore alla lotteria: il primo errore, dagli undici metri, in stagione. Senza il suo Re,il secondo miglior marcatore è stato Pietro, con 4 gol, poi Diegoa 3, poi Federicoa 2., con le sue colpe, in quanto mancato sul più bello, ma anche lasciato troppo solo. E la difesa? Da applausi il giovane Gugliemo, ieri in lacrime, alla seconda retrocessione in C in due anni, è all'ottavo posto tra le peggiori: sintomo che se è mancato qualcosa è mancato là davanti. Un Perugia che è franato sul più bello, senza neanche accorgersene.@AngeTaglieri88