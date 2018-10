Farà ancora gol o finirà la striscia da record? Se lo chiedono tutti, un po' come il "chi è questo?" dopo i primi colpi di pistola ad agosto.. Perché 9 gol in 7 partite giocate sono tantissimi, non a caso il Genoa è sotto assedio,(non solo il Borussia Dortmund) per sfondare il muro dei 30 milioni così da arrivare al centravanti polacco in vista di giugno.- Ma: i gol, le prestazioni interessanti, un contatto diretto con Fabio, regista dell'operazione che ha portato Krzysztof in Italia., la Juve ci ha fatto un pensiero in vista di giugno come attaccante fisico, un vice-Mandzukic da aggiungere alla rosa a costi non elevatissimi. Ma gol dopo gol, partita dopo partita il prezzo di Piatek è esploso:. La stessa; la Juve aveva praticamente chiuso e prenotato il gioiellino classe 2001, il Monaco ha rilanciato e tenuto botta, Preziosi ha aspettato con astuzia e venduto Pellegri con i bianconeri che non hanno voluto esagerare a livello di cifre.E l. Sapendo che in ballo c'è la recompra di Favilli e non solo, Juve e Genoa sono in ottimi rapporti e hanno tanti nomi sul tavolo con potenziale destinazione Genova. Ma Piatek è un'altra storia. Preziosi non fa sconti, anzi: venderà a peso d'oro. Figurarsi se poi il pistolero colpisse allo Stadium...