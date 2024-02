Piatek non si ferma più: altri due gol, i numeri sono clamorosi

Come aveva dimostrato anche in Italia - soprattutto tra Genoa e Milan - quando Krzysztof Piatek entra in ritmo, non ce n'è per nessuno. L'attaccante polacco sta vivendo un momento di forma straordinario e, dopo aver trovato una tripletta nell'ultima gara giocata con l'Istanbul Basaksehir, arriva ora una doppietta. Il team per cui Erdogan fa il tifo insomma deve ringraziare il Pistolero per i suoi 5 gol negli ultimi 180'.



CHE NUMERI! - Dopo aver battezzato il Konyaspor, stavolta è toccato all'Istanbulspor - fanalino di coda del campionato - affossato da due reti di Piatek, decisive per il 2-0 finale e propedeutiche per l'ormai iconica esultanza con le pistole a tutto spiano. Per il bomber è già doppia cifra stagionale: sono infatti 12 le segnature in Super Lig turca, condite anche da un assist. Grazie alle prodezze del polacco, il Basaksehir continua la risalita in classifica: la squadra della capitala è salita al settimo posto, a tre punti dal Besiktas quarto ma che ha una gara in meno.