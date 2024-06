Piccini derubato a Ibiza: "Mi hanno preso un orologio e volevano investire mia moglie. Erano italiani..."

GETTY

Brutta disavventura per Cristiano. Mentre si trovava in vacanza a Ibiza con la famiglia,che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. A raccontarlo è stato lui stesso, sui propri canali social. Ecco la sua ricostruzione di quanto accaduto.“Ciao a tutti, vi scrivo per prevenire e affinché non accada a voi quello che mi è successo oggi., io ho reagito rapidamente e sono riuscito ad arrivare al ladro che stava salendo sulla moto.Non sono riuscito a recuperare il mio orologio.Ma la cosa che più mi infastidisce è che questa isola, che per me è casa, è piena di questa gentaccia, che agisce senza controllo e senza scrupoli in ogni circostanza,Comunque sia, se avete in mente di venire a Ibiza,al giorno d’oggi non possiamo stare tranquilli da nessuna parte”, questo il racconto di istanti di paura per Piccini e la sua famiglia.

Com'era prevedibile, la gente di Napoli non ha preso bene il riferimento alla presunta provenienza dei rapinatori. Piccini quindi si è dovuto scusare con una storia successiva: