Andrea Pirlo, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del momento della Juventus: "E' troppo forte delle altre, ha una rosa molto più competitiva rispetto al Napoli, anche nonostante i tanti impegni da affrontare da qui a fine stagione. La difesa? E' solo un problema di concentrazione, di lucidità. Caceres si è allenato 3 volte e non ha nemmeno fatto male. Bisogna dargli tempo e tornerà ai livelli di sempre. Benatia? Secondo me non è un problema per la Juve che se ne sia andato, se un giocatore non vuole restare la società lo lascia libero".