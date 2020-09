Sarà stata un’amichevole quella contro il Novara, ma - come è stato detto - rappresenta un buon punto di partenza per studiare la nuova Juve. Un altro dato lo forniscono gli allenamenti e, infine - da quanto s’è potuto leggere nelle cronache da Coverciano -Non si tratta di ritornare al vecchio dualismo, pragmatici “contro” teorici, realisti granitici “contro” innovatori a tutti i costi.: sperimenta, partendo da quello che ha a disposizione, provando e riprovando, ma senza, per altro essere un fondamentalista. Lo ha raccontato molto bene Luca Bedogni: questa Juve sembra una squadra melodica e atonale allo stesso tempo , votata a lavorare su più toni e su più sistemi. Ne sarà capace?