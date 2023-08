Il Pisa ha chiuso per Marco D'Alessandro, attaccante esterno in arrivo dal Monza. Il giocatore arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto.



​"Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (con diritto di riscatto) dalla Società A.C. Monza il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco D’Alessandro.



Attaccante esterno, classe 1991, D’Alessandro arriva in nerazzurro con alle spalle una già lunga e importante carriera che lo ha visto protagonista con le maglie di Roma, Grosseto, Bari, Livorno, Verona, Cesena, Atalanta, Benevento, Udinese, Spal e Monza; per lui, in totale, 149 presenze (7 gol) nella Massima serie e 199 presenze (11 gol) in Cadetteria."