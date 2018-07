Marko Pjaca è sulla bocca di tutti, sul mercato. Perché dopo il prestito allo Schalke e il rientro alla Juventus, non è ancora certo che rimanga a Torino a giocarsi le sue carte per la prossima stagione. Anzi, la Fiorentina spinge da settimane per avere Marko con Corvino che è grande estimatore dell'esterno croato; ma la Juve non ha preso bene la fuga di notizie su un accordo che ad oggi con i viola non è ancora stato raggiunto. I bianconeri non vogliono dare segnali di sconti per l'ala ex Dinamo Zagabria e non hanno dato ancora il via libera sulla formula e sul diritto di riacquisto, vogliono vederci chiaro; ma soprattutto Pjaca non ha preso la sua decisione sul futuro tra la Juve da riconquistare e una Fiorentina che preme, lo farà soltanto dopo il Mondiale.



L'IDEA E IL MILAN - L'idea della dirigenza della Juve è di liberare Pjaca soltanto in caso di offerta vantaggiosa; se così saranno le condizioni proposte dalla Fiorentina potrà davvero andar via. Magari con diritto di recompra, dettaglio importante per Marotta e Paratici che non hanno al momento dato l'ok definitivo anche per questo motivo. Ma c'è un passaggio fondamentale, perché se Marko non ha ancora risposto è dovuto al fatto che rimanga convinto di potersi giocare la sue carte in bianconero. Pjaca ritiene di non aver fatto vedere ancora niente del suo valore per via del poco spazio prima e dell'infortunio poi, ha voluto la Juve fortemente due anni fa e rimane convinto di aver fatto la scelta giusta. Si sente un giocatore da Champions, aveva detto no al Milan per vestire bianconero e lo rifarebbe, ecco perché temporeggia. E vuole vederci chiaro: se la Juve gli vorrà dare fiducia, resterà senza dubbi. Altrimenti potrà considerare l'ipotesi Fiorentina. I dubbi del giovane Marko, pagato 23 milioni e ancora in stand-by...