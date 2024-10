Pogba via dalla Juventus? Chi lo vuole e quanto può risparmiare Giuntoli

Getty Images

Due scarpini e l'emoticon di una clessidra. Con questo messaggio sui social: il Tas di Losanna ha fatto uno sconto riducendo a 18 mesi lo stop inizialmente previsto per quattro anni. Da gennaio​ il francese può tornare ad allenarsi insieme ai compagni, da marzo 2025 può ricominciare a giocare partite ufficiali.- Già, ma con chi? Dove? La permanenza alla Juventus non è scontata. Anzi... Le parti sono destinate a separarsi, da capire se con una risoluzione del contratto o trovando una sistemazione nel mercato di gennaio. Difficilmente la società potrà guadagnare qualcosa dall'eventuale cessione di Pogba alla riapertura del mercato, ma, l'addio anticipato di Paul, che ha un contratto fino al 2026,

- Prima dello stop forzato, per Pogba si erano fatti avanti dall'dove erano pronti a ricoprire d'oro Paul, ma il giocatore non era interessato alla destinazione. Oggi la situazione è cambiata, il francese classe '93 potrebbe prendere in considerazione eventuali offerte dall'Arabia così come dal: al momento sono due delle possibili destinazioni. Un'altra pista è quella che porta in, una realtà che gli garantirebbe un ingaggio importante considerando che, probabilmente, sarà l'ultimo contratto della sua carriera.