Se la Juventus non si avvicina agli ottavi di finale di Champions League al massimo dell'umore, ma nemmeno dalle parti del Porto il clima è dei più sereni: dopo 4 pareggi consecutivi, l'allenatore Sergio Conceiçao ha sbottato in conferenza stampa: "A entrare in campo è stata solo la maglia, ma da sole le maglie non possono giocare...".