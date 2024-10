Getty Images

Premier League LIVE: subito in campo il Tottenham, poi United e Newcastle. Alle 18:30 l'Arsenal di Calafiori

Redazione CM

19 minuti fa



Messa in archivio la sosta per le nazionali ripartono i vari campionati. Tra questi, vi racconteremo live la giornata di Premier League, che si apre alle 13.30 con il Tottenham che ospita il West Ham. Alle 16, poi, altri cinque match: l'Everton è ospite sul campo dell'Ipswich Town, il Manchester United, invece, cerca di risollevarsi da una scomoda 14esima posizione di classifica e si trova di fronte il Brentford.



In campo anche il Fulham che sfida l'Aston Villa e il Newcastle che ospita il Brighton. L'ultima gara delle 16 vede il Leicester impegnato sul campo del Southampton. Chiude il sabato di Premier League Bournemouth-Arsenal, con i Gunners che cercano di prendere, momentaneamente, la vetta della classifica.