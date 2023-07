Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha parlato ai media presenti, tra cui Calciomercato.com, all'ingresso della Lega:



"Abbiamo fatto una grande stagione, al di là delle più rosee aspettative, ce la godiamo. Di Francesco? Ha sempre praticato un calcio simile a quello che abbiamo praticato noi quest'anno, conosce bene Angelozzi, lo stimo e abbiamo tutti la necessità di rimetterci in discussione. E' molto motivato, ha voglia".



MODUS OPERANDI - "Abbiamo cambiato pelle, per noi è importante non solo il risultato ma anche il progetto economicamente sostenibile. Non rinunceremo a questo modo di pensare".



MULATTIERI - "Mi piacerebbe che restasse, ma credo che l'Inter abbia progetti diversi"