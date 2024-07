Prime pagine 10 luglio: "Yamal meglio di Pelé", "Thuram-Adzic, robe da Motta", "Inter, ecco Taremi"

Calciomercato

Sui giornali oggi in edicola tanto spazio alla prima semifinale degli Europei.. L'Equipe mette in prima pagina la foto del talento del Real Madrid con il titolo: "Smascherato". Approfondimenti anche sul mercato, con l'arrivo di Taremi a Milano (l'iraniano entro il weekend diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter), i piani del Milan per l'attacco e l'idea di una Roma sempre più francese.Motta, nuovo allenatore bianconero, punta su di lui e sul talento montenegrino Adzic. Extracalcio, sotto la lente di ingrandimento il ko di Sinner nei quarti di Wimbledon, il successo di Paolini nel tabellone femminile (sarà semifinale) e l'infortunio di Tamberi.