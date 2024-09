Su il sipario sullala nuova e rinnovata edizione del trofeo più desiderato in giro per l’Europa pallonara. Parte oggi la caccia alla coppa dalle grandi orecchie con in campo subito una grande classica:Ma in questo martedì c’è spazio anche per l’esordio europeo delladi Motta, in attesa di vedere come se la caveranno anche le altre nostre rappresentanti –Di questo, ovviamente, si parla abbondantemente suiSulle colonne dei giornali anche tantadopo la fine del quarto turno e la comparsa in classifica di una capolista inattesa,

Di seguito le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi