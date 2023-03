Christophe Galtier ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bayern Monaco-Paris Saint Germain, ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023.



L'allenatore di Marsiglia ha commentato così le critiche piovute su Gigio Donnarumma, dopo gli ultimi errori in Ligue 1: “È un portiere giovane e affidabile, di altissimo livello. Ha fatto un errore sul primo gol del Nantes, ma non dovrebbe capitare più e non va dimenticato che è in grado di essere decisivo nei momenti importanti. Per me è un grande portiere”.