PSG, Kvaratskhelia: "Prima di venire qui ho parlato con Donnarumma. Convinto dal progetto"

Kvaratskhelia è diventato ufficialmente un giocatore del Paris Saint-Germain. L'ormai ex esterno del Napoli, andato in Francia per circa 70 milioni e un contratto fino al 30 giugno 2029 da nove miloni a stagione, non ha preso parte alla partita vinta in rimonta con il Lens, ma ha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali del PSG.

OBIETTIVI - "Per me è un onore vestire questa maglia e giocare per una delle squadre migliori del mondo. Sono orgoglioso di essere qui: lotteremo insieme per raggiungere i nostri obiettivi".

PROGETTO - "Mi ha convinto il progetto. So cosa vuole il PSG e come funziona con i giocatori: tanti grandi hanno giocato a Parigi quindi, quando ho avuto l'opportunità, non ci ho pensato molto".

DONNARUMMA - "Conoscevo Fabian Ruiz, con cui ho giocato al Napoli (Fabian andò via alla fine del mercato nell'estate dell'arrivo di Kvaratskhelia, ndr) e conosco Donnarumma, con cui ho parlato prima di arrivare qui".