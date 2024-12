AFP via Getty Images

Psg-Lione interrotta alcuni minuti per cori omofobi

Francesco Guerrieri

46 minuti fa



Ci sono stati alcuni momenti di tensione durante il posticipo della 15a giornata di Ligue 1 tra Psg e Lione. Al 5' del secondo tempo, con il punteggio sul 2-1 per i padroni di casa, l'arbitro ha interrotto la partita per alcuni minuti a causa di cori omofobi arrivati dagli spalti. Il capitano dei parigini, l'ex interista Achraf Hakimi, si è avvicinato ai tifosi cercando di calmare gli animi e fermare questi insulti. La gara si è fermata per qualche minuto per poi riprendere e proseguire regolarmente.



PSG-LIONE, I MARCATORI - La squadra di Luis Enrique era andata in vantaggio dopo appena 8 minuti con un gol di Ousmane Dembelé e ha raddoppiato al 14' grazie a un rigore trasformato da Vitinha; poco prima dell'intervallo gli ospiti hanno accorciato le distanze con la rete del georgiano Mikautadze.