Thomas Tuchel non perdona e nonostante davanti a sé avesse la sfida più importante della Ligue 1 contro il Marsiglia ha scelto di punire sia Adrien Rabiot che Kylian Mbappè con la panchina. I due, sempre considerati titolari dall'allenatore tedesco, sono arrivati in ritardo alla rifinitura del PSG e sono stati relegati in panchina per punizione.