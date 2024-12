Pulisic: "Anche grazie a me il calcio americano è percepito diversamente". Ibra: "Se sei Capitan America, è colpa tua"

, nella quale si è consacrato come leader tecnico e silenzioso della formazione di Paulo Fonseca.in 20 apparizioni stagionali eIl recente ko a Bergamo, una lesione muscolare al polpaccio sinistro che potrebbe tenerlo ai box fino ad un mese, priva infatti il Milan di un giocatore troppo centrale per lo sviluppo della manovra offensiva. Grazie alle sue performance in Serie A,realizzato da CBS Sports e Paramount +. Un contenuto ricco di contributi – da parte di persone a lui vicine come Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, Jurgen Klopp e altri – per seguire il suo percorso di avvicinamento al Mondiale del 2026. Che si giocherà pure negli Stati Uniti.Oggi The Athletic ha anticipato alcuni dei passaggi più interessanti del documentario. Pulisic ha posto l'accento sui: “Guarda quanti americani negli ultimi cinque o dieci anni sono venuti in Europa. Abbiamo giocatori nella Champions League e in alcuni dei campionati più importanti del mondo. Dimostrare che si sbagliano non è la nostra più grande motivazione, ma c'è”. Se questa sia la sua migliore annata della carriera, il giocatore del Milan ha replicato: “Sento che sto migliorando e diventando molto più forte mentalmente, sapendo che quando i momenti più duri colpiscono, sono in grado di non lasciare che mi influenzino così tanto, rendendo i momenti di meno sicurezza un po' più brevi. Quindi si tratta semplicemente di coerenza e di prendersi cura di sé”.Incisivo e decisivo con la maglia del Milan, protagonista indiscusso pure con la sua nazionale. In occasione dell'ultima doppia sfida contro la Giamaica nella Concacaf Nations League,. Una situazione che nel suo Paese e non solo ha alimentato qualche discussione: "Sinceramente non mi sento diverso ora rispetto a quando l'ho fatto.Visto il clima politico, specialmente negli Stati Uniti, forse no. Sarò onesto, prima non ci avevo pensato nemmeno io. Ma ora che ci penso, non mi sorprende così tanto visto il modo in cui le persone reagiscono alle cose”.“Uno dei miei obiettivi più grandi è ispirare la prossima generazione di calciatori e il mio paese, e far entusiasmare le persone.e, si spera, portarci a un punto in cui siamo uno dei paesi più rispettati al mondo". E a livello personale: "Alcuni di noi sono più introversi, altri sono più estroversi.Spero che vedano che sono un po' l'opposto e vedano alcune delle difficoltà che affronto quotidianamente come americano che combatte in Europa per cercare di essere uno dei migliori giocatori al mondo”.Come dicevamo, ad arricchire i contenuti del documentario su Pulisic le dichiarazioni di alcuni personaggi che hanno o che stanno giocando un ruolo significativo nella sua carriera. Tra questi, senior advisor della proprietà del Milan: “L'unico aspetto negativo è che un po' silenzioso.È colpa sua: se non fossi così bravo, non ti chiederemmo niente”.