Quando finisce la squalifica di Fagioli: la data del rientro con la Juventus

scalda i motori. Dopo aver passato quasi tutta la stagione fuori dal campo, il centrocampista della Juventus sta per finire di scontare la squalifica e sarà a disposizione di Allegri per le ultime partite della stagione. Il classe 2001 era stato squalificato per 12 mesi in seguito al patteggiamento con la Procura Federale per il caso legato alle scommesse: 7 fuori dal campo e 5 commutati in prescrizioni alternative, durante i quali il giocatore ha partecipato a un piano terapeutico.- La squalifica di Fagioli è scattata il 19 ottobre scorso, dal 20 maggio quindi può tornare in campo. Calendario alla mano, l'unica gara che. Niente da fare per la sfida con il Bologna in programma la settimana prima, che Nicolò avrebbe potuto giocare solo se si fosse giocata lunedì 20 maggio. Non riuscirà ad essere a disposizione neanche per la finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 15 maggio contro l'Atalanta e per la quale Fagioli sarà ancora squalificato.

- Da capire, poi, come la Juventus gestirà il mercato a centrocampo e come verrà considerato Fagioli nella nuova rosa. La Juve vuole prendere un rinforzo importante a centrocampo, potrebbe salutarese non dovessero trovare l'accordo per il rinnovo del contratto (in scadenza a giugno) e suci sono alcuni club che vorrebbero prenderlo in prestito. Da valutare l'eventuale acquisto a titolo definitivo di: l'argentino è arrivato a gennaio dal Southampton, in bianconero ha trovato poco spazio e se il club dovesse decidere di confermarlo proverà a sedersi a trattare per non pagare il riscatto di 49 milioni.