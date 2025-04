Quando scade la squalifica di Paratici

Getty Images

Fabio Paratici è molto vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. L'ex dirigente della Juventus è sempre stata la prima scelta della società in quella che non è mai stata una vera e propria corsa per il ruolo di responsabile del mercato:senza mai convincere fino in fondo. Nelle settimane scorse ci sono stati diversi incontri con l'ad Giorgio Furlani, e in società sono sempre più convinti di puntare su Paratici per il futuro.

- Il 20 gennaio 2023 la Corte Federale d'Appello della Figc ha squalificato Paratici per 30 mesi durante i quali non può svolgere attività in ambito federale, riconoscendolo colpevole nell'ambito dell'inchiesta sulla Juventus relativa ai reati di plusvalenze fittizie e di falso in bilancio durante il periodo nel quale il dirigente era direttore sportivo bianconero, e per i quali era stato aperto un processo sportivo.

- Lo stop forzato è stato esteso anche in ambito internazionale su richiesta presentata dalla Figc alla Fifa,. Nelle settimane successive Paratici ha presentato un ricorso accolto parzialmente perché la durata della squalifica è rimasta inalterata, ma ha ottenuto la possibilità di continuare a lavorare nel calcio con mansioni ridotte. Presto potrà tornare a operare a 360°, il Milan lo aspetta.