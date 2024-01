Monza, Di Gregorio non è così grave: quando torna e le prospettive sul mercato

Redazione CM

Michele Di Gregorio rischiava di stare fermo a lungo: il portiere del Monza, strepitoso per rendimento fino ad oggi, si è infortunato contro il Frosinone e già dalle immagini immediatamente successive le sensazioni non erano delle migliori. L'estremo difensore della squadra di Raffaele Palladino, all'indomani della vittoria sui ciociari, è volato a Barcellona per sottoporsi ad esami approfonditi per definire con chiarezza l'entità dello stop. Da Monza trapelava grandissima preoccupazione, ma il responso è un po' meno severo di quanto ci si potesse aspettare, per quanto l'entità dello stop non sia una bazzecola.



COME STA DI GREGORIO - Si tratta di una forte contusione muscolare alla coscia sinistra, senza interessamento articolare al ginocchio. Ragion per cui, lo stop del portierone ex Inter dovrebbe attestarsi attorno alle quattro settimane. Un mese, che poi è quello del mercato nella sessione invernale per altre tre settimane, in cui Galliani dovrà valutare il da farsi.



TORNA CRAGNO - La soluzione naturale sarebbe far rientrare da Sassuolo Alessio Cragno, che si era spostato in Emilia in estate con la formula del prestito per cercare spazio, ma non lo ha trovato presso la porta difesa da Andrea Consigli. Logico dunque pensare che i neroverdi non avrebbero grossi problemi, anche perché i brianzoli sono pronti a far fare il percorso inverso a quello che fino ad ora è stato il secondo portiere, Alessandro Sorrentino, che diventerebbe il vice-Consigli. Occhio anche all'ipotesi Silvestri, che ha perso il posto all'Udinese. Un solo mese di stop, comunque, potrebbe calmare le acque e concedere a Sorrentino tre o quattro gare da titolare prima del rientro dell'Uomo Digre.