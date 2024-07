Quanto guadagna Castrovilli alla Lazio

è il rinforzo low cost piazzato dalla Lazio: il centrocampista era rimasto svincolato dopo la fine del contratto con la Fiorentina, non c'era margini per un rinnovo così il giocatore si è guardato intorno in cerca di un nuovo progetto. L'idea di prenderlo a zero aveva fatto gola a diversi club,- I biancocelesti hanno trovato un accordo con il giocatore e con il suo agente Alessandro Lucci. Castrovilli si è messo alle spalle due operazioni e un periodo difficile durante il quale è stato a lungo fuori dal campo, già negli ultimi mesi della scorsa stagione si era ripreso totalizzando un gol e due assist nell'utimo mese di campionato.

- Prima di approcciarsi con nuovi club Castrovilli ha voluto verificare personalmente le sue condizioni,; il centrocampista è stato accompagnato dal suo procuratore per svolgere dei test fisici che sono risultati tutti positivi. Un retroscena che che conferma le buone condizioni del giocatore, pronto a iniziare una nuova avventura.