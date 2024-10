Quanto guadagna Kalimuendo, obiettivo della Juventus

AFP via Getty Images

con l'obiettivo di ricoprire quello slot per il quale Arek Milik non sta dando le garanzie che la società sperava. In estate la società era pronta a valutare proposte per l'attaccante polacco ma non c'è stato nulla di concreto, così l'ex Napoli è rimasto a Torino ma non sta riuscendo a mantenere quell'integrità fisica che serve per essere un'alternativa di Dusan.- Per questo la Juve a gennaio proverà a pescare dal mercato un rinforzo per l'attacco: uno dei profili che piacciono di più è quello di Arnaud Kalimuendo, classe 2002 del Rennes con il quale ha il contratto in scadenza a giugno 2027.. E questo - se la Juve dovesse decidere di avviare e portare avanti i dialoghi - darebbe alla società bianconera la possibilità di garantirgli un ingaggio superiore ma rimanendo nei parametri del budget stabilito dal club.

- Quello di Kalimuendo è un profilo che la Juventus sta seguendo da tempo, ma nella lista di Giuntoli ci sono altri nomi che verranno valutati con attenzione: tra questi quello di, in scadenza di contratto a giugno con il Lille e che a gennaio potrebbe spostarsi a un prezzo inferiore al suo reale valore; controindicazioni: i tanti club interessati al canadese, tra cui anche l'Inter. Una situazione simile a quella di, attaccante dell'Everton anche lui in scadenza di contratto e accostato alla Juve dalla stampa inglese.