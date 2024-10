Quanto vale Kalimuendo, obiettivo della Juventus

Getty Images

Alla Juventus manca ancora qualcosa: un attaccante. Una punta centrale. Un vice Vlahovic. A inizio stagione - e a fine mercato - nei piani della società quel ruolo era di Arek Milik, ma l'ex Ajax non sta riuscendo a garantire quell'integrità fisica che è sempre stato il suo punto debole per tutta la carriera. Spesso in infermeria per problemi fisici, il polacco non riesce a trovare continuità- Tra i nomi che piacciono di più a dirigenza e allenatore c'è quello di Arnaud Kalimuendo, classe 2002 del Rennes già da tempo nella lista di Cristiano Giuntoli. Il tecnico bianconero conosce molto bene il profilo dell'attaccante francese con il quale ha lavorato ai tempi delle giovanili del Psg: in due edizioni della Youth League con Motta in panchina ha segnato 9 gol in 10 partite. A sedici anni.

- Quello di Kalimuendo è uno dei nomi nella lista dei bianconeri che per l'attacco stanno valutando anche altre piste:del Lille può diventare un'occasione di mercato perché in scadenza di contratto a fine stagione, a gennaio può arrivare con lo sconto ma la concorrenza è tanta (piace anche all'Inter). In Inghilterra hanno accostato alla Juve il nome di, punta inglese dell'Everton e anche lui in scadenza di contratto a giugno.