Quanto guadagna la Fiorentina dalla cessione di Kayode al Brentford

Nonostante una stagione positiva, nella quale ha sostituito Dodò ko per una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro,. Così Michael aveva preso già da qualche mese la decisione di cambiare aria, e nel mercato di gennaio si è concretizzato il suo trasferimento in Inghilterra al Brentford.

- Kayode pensava di trovare più spazio dopo il rendimento dell’anno scorso, cercava continuità e quando ha capito che avrebbe giocato poco ha deciso di andare via. La Fiorentina non si è opposta alla richiesta del giocatore, bisognava solo trovare una soluzione che andasse bene a entrambe le parti:- Prima dell’affondo del club inglese per Kayode si era aperta anche la possibilità di restare in Italia: c’era stato qualche contatto con il Parma,ma mancava l’intesa sulle formule dei trasferimenti, così Coulibaly è andato al Leicester e Kayode al Brentford. E ora si ritroveranno da avversari in Premier League.