Quanto guadagna Maignan dopo il rinnovo con il Milan

AFP via Getty Images

A meno di un mese dalla riapertura del mercato, in casa Milan è tempo di rinnovi: dopo quello di Gabbia - diventato titolare e centrale nel progetto rossonero -, una guida per i più giovani e punto di riferimento per i nuovi; in particolare, durante gli allenamenti ha sempre qualche consiglio per Lorenzo Torriani, stesso ruolo e dieci anni in meno: il classe 2005 è il terzo dietro Maignan e Sportiello, continua a crescere seguendo i suggerimenti dei più esperti e può diventare il portiere del futuro.

- Il presente però si chiama Mike Maignan, e sarà così ancora per qualche anno: il giocatore ha un'intesa con la società per allungare il contratto di altri tre anni portando la scadenza al 2029, oltre alla nuova scadenza verrà rivisto anche. Il Milan mantiene i benefici legati al Decreto Crescita, che continuano ad applicarsi anche ai rinnovi dei giocatori che già godevano di questi benefici, fino alla scadenza prevista per legge.

- Il Milan ha deciso di blindare Maignan per evitare brutte sorprese dal mercato o che il giocatore potesse essere tentato da altri club. In questi anni ci sono state delle voci di interessamenti da parte di altre società per il portiere francese:. I rossoneri non hanno mai pensato di privarsi del portiere titolare, preso dal Lille per 15 milioni nell'estate 2021 e che oggi vale più del triplo. Ma è intoccabile.