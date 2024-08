Quanto ha pagato il Como Pisano

Getty Images

Tra Pepe Reina e Varane, tra il Gallo Belotti e Mazzitelli, il Como in estate ha riportato in Italia un talento nato a Torino che negli ultimi due anni ha giocato in Germania, nelle giovanili del Bayern Monaco.: il ragazzo sarà uno degli osservati speciali di Fabregas e se dovesse far bene potrebbe salire stabilmente in prima squadra.- Pisano è arrivato al Como a titolo definitivo per. Contratto di tre anni per il giocatore, con scadenza fissata a giugno 2027. Pisano proverà a ritagliarsi un po’ di spazio partendo indietro nelle gerarchie: davanti a tutti c’è Belotti, la prima alternativa è Patrick Cutrone con il classe 2006 che come detto inizierà a giocare con la Primavera.

- Pisano è un attaccante centrale di piede mancino, all’occorrenza può giocare anche da seconda punta o esterno a sinistro in un tridente offensivo., con i bianconeri ha fatto due passaggi decisivi in tre partite; in quel periodo ha giocato anche una manciata di gare con la Nazionale Under 16 di Zoratto (un gol), schierato vicino a un’altra punta con un trequartista dietro.