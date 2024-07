Chi è Pisano, il nuovo acquisto del Como preso dal Bayern Monaco

Getty Images

Tra i volti nuovi di un Como ambizioso per il ritorno in Serie A, c'è un talento italiano che giocava da due anni in Germania: si tratta di. Si allenerà con la prima squadra e almeno inizialmente giocherà con la Primavera, con la possibilità di salire definitivamente se dovesse convincere Fabregas. Pisano ha firmato un contratto di tre anni, è arrivato al Como a titolo definitivo in cambio di una quota fissa più bonus e una percentuale sulla futura rivendita destinata al Bayern; il club tedesco avrà anche diritto a pareggiare eventuali offerte future.

- Attaccante centrale di piede mancino, all'occorrenza può giocare anche da seconda punta o esterno a sinistra in un tridente offensivo. Nato a Torino, prima di volare in Germaniatotalizzando più di 40 partite segnando cinque gol e servendo due assist ai compagni. Sul curriculum di Pisano anche una manciata di partite con l'Under 16 italiana, con la quale ha segnato un gol contro la Svizzera.

- Pisano proverà a farsi spazio nell'attacco del Como dove il titolare dovrebbe essere il, altro nuovo acquisto arrivato dalla Roma. Il suo vice sarà, confermato dopo i 14 gol con i quali l'anno scorso ha trascinato la squadra alla promozione: l'attaccante ha rinnovato il contratto fino a giugno 2028 e sarà la prima alternativa al Gallo. Più indietro Pisano, che proverà a mettersi in vetrina per ritagliarsi spazio.