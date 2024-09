Quanto ha pagato il Napoli McTominay

. Il centrocampista classe '96 aveva messo a sedere il francese diventando un titolare nello United di ten Hag. Era una delle richieste di Antonio Conte nella seconda parte del mercato, ed è stato accontentato. La società aveva già deciso da tempo di cederlo, nelle ultime sessioni di mercato era stato accostato anche ad altri club italiani ma è stato De Laurentiis ad affondare il colpo e portare lo scozzese in Serie A.- Il Napoliil centrocampista che quando ha saputo dell'interesse dall'Italia ha dato massima apertura al club azzurro. Il giocatore aveva il contratto in scadenza a giugno 2025, i Red Devils hanno deciso di cederlo per non rischiare di perderlo tra un anno (c'era un'opzione per il rinnovo di un anno, ma nessuna delle due parti erano intenzionate a esercitarlo).

- Il primo obiettivo del Napoli in quel ruolo era, centrocampista di proprietà del Frosinone che l'anno scorso aveva fatto bene nella prima stagione in Serie A. Profilo e costi diversi da McTominay: classe 2000, era stato valutato intorno ai 12 milioni di euro. Napoli e Frosinone trovano l'accordo per un prestito con obbligo di riscatto, il giocatore fa le visite mediche ma all'ultimo De Laurentiis prova a cambiare le condizioni. I gialloblù non ci stanno, si inserisce l'Atalanta che lo chiude. E il Napoli va su McTominay.