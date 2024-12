Quanto vale Berardi per il Sassuolo

Averein Serie B è un lusso. Il Sassuolo è riuscito a trattenere l’attaccante classe ‘94 anche dopo la retrocessione, respingendo gli interessi estivi dei club che avevano provato a farsi avanti. Sul tavolo del club neroverde non sono mai arrivate offerte concrete perché il Sassuolo era già stato chiaro sulla gestione del giocatore: intoccabile. Ingestibile. Per buona pace di Mimmo, che dopo aver saltato il primo mese e mezzo di stagione per recuperare da un lungo infortunio è tornato al centro della squadra.- Spesso accostato in passato a molti club sia italiani che stranieri, a gennaio Berardi potrebbe tornare al centro del mercato. Adesso, dopo i no di sei mesi fa, il Sassuolo potrebbe valutare un addio di Mimmo di fronte a una proposta considerata all’altezza del valore del giocatore: se non dovesse arrivare la cessione entro il 2025, Berardi entrerebbe nell’ultimo anno di contratto per il quale la scadenza è prevista a giugno 2027. PeR questo, considerando anche il fatto che ora è sceso in B,

- Dopo aver sposato il progetto Sassuolo per gran parte della sia carriera scendendo anche in B, Berardi sente che può essere arrivato il momento della svolta., che quando c’era Beppe Marotta è stata vicina a portarlo a Torino: con il Sassuolo c’era già l’accordo, è stato il giocatore a declinare la proposta: era ancora giovane, e non si sentiva pronto per fare un salto così importante.