Quanto vale la clausola di Sudakov con lo Shakhtar

AFP via Getty Images

Negli ultimi anniè stato accostato spesso ai club italiani, ed effettivamente qualche contatto concreto c'è stato davvero. Anche di più, perchénei mesi di dicembre/gennaio 2023. Il trequartista classe 2002 aveva aperto a un possibile trasferimento in Italia, ma è stato il club ucraino a respingere entrambe le proposte perché non voleva privarsi del suo talento.- Anzi, pochi mesi dopo - all'inizio del 2024 - lo Shakhtar ha deciso di blindarlo trovando l'intesa con il suo entourage per il rinnovo del contratto.: una cifra irraggiungibile per qualsiasi club italiano ma probabilmente anche per le società straniere. La valutazione così alta, probabilmente, è per mandare un messaggio a chi è interessato al giocatore che Sudakov è incedibile.

- Intanto il trequartista ucraino continua a fare la differenza sia in patria che in Europa: titolare fisso sulla trequarti dello Shakhtar, tra campionto e Champions in questa stagione. I riflettori del mercato non si sono spenti, Sudakov è ancora nel mirino di alcuni club e anche dalla Serie A potrebbero rifarsi avanti: la super clausola lo rende inattaccabile da quel lato, chi lo vuole dovrà sedersi a trattare.