Quanto vale Vanderson, obiettivo del Napoli

AFP via Getty Images

Il Napoli riparte da... tre? No, Conte.. L'allenatore si porta in azzurro l'etichetta di vincente, torna in Italia dopo la seconda esperienza in Inghilterra sulla panchina del Tottenham e chi è vicino a lui giura che ha una gran voglia di ripartire., definendo obiettivi e strategie insieme al nuovo uomo-mercato del Napoli Giovanni Manna.- Tra le richieste dell'allenatore c'è quella di un esterno destro, capace di fare tutta la fascia nel nuovo 3-4-3 che disegnerà il tecnico; Conte vorrebbe un giocatore tecnico, bravo ad accentrarsi in mezzo al campo., classe 2001 e con una super valutazione: secondo Sky Sport la richiesta del club francese infatti si aggira intorno ai 30 milioni di euro, l'altro ostacolo è rappresentato dallo stipendio considerato alto.

- Il giocatore però piace molto al Napoli e non è escluso che nelle prossime settimane Manna provi un primo approccio col Monaco per capire se ci sono margini di trattativa., che ha chiesto di essere ceduto e la Juventus è già in prima fila. Per l'allenatore è intoccabile, la società vorrebbe tenerlo ma di fronte a proposte intorno ai 30 milioni sono pronti a considerare la cessione.