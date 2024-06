Chi è Vanderson, l'obiettivo del Napoli che voleva smettere col calcio

AFP via Getty Images

Dopo l'arrivo di Antonio Conte il Napoli mette il turbo sul mercato. La situazione legata al rinnovo di Kvaratskhelia è ancora in stand by, per Osimhen al momento non sono arrivate offerte e bisognerà sciogliere il nodo legato al futuro di Di Lorenzo che aveva già chiesto la cessione.che nell'ultima stagione ha totalizzato 23 presenze, 3 gol e 1 assist tra campionato e Coppa di Francia.- Vanderson è un esterno che può ricoprire ogni ruolo sulla fascia destra, dal terzino all'esterno d'attacco.. Giocatore tecnico che accelera ed è bravo ad accentrarsi, rispecchia in pieno le caratteristiche del giocatore che ha chiesto il nuovo allenatore ma ci sono due ostacoli da superare: la richiesta del Monaco e l'ingaggio di Vanderson, considerato troppo alto.

- Da quando è arrivato al Monaco a gennaio 2022 Vanderson ha sempre fatto il titolare: preso per poco più di 10 milioni di euro dal Gremio retrocesso in seconda divisione brasiliana,. Sulla fascia destra va come un treno, conquista subito tutti e l'ex allenatore Clement spiega il motivo: "Appena gli dai un'istruzione la mette subito in pratica e ne fa qualcosa di buono".- E pensare che quando era più piccolo stava per mollare. A 16 anni giocava qualche torneo qua e là in Brasile, ma la testa era altrove: "Venivo da Mato Grosso, uno stato dove pochissimi ragazzi riuscivano a sfondare nel calcio".: un giorno un osservatore del club di Porto Alegre è in tribuna per vedere da vicino un centrocampista, ma il giocatore sotto osservazione si infortuna prima della partita e l'allenatore manda in campo Vanderson. E' la svolta. L'inizio di tutto. Oggi sul classe 2001 c'è il Napoli.