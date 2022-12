Era atteso, questa volta nessun ulteriore ritardo: Federico Chiesa è di nuovo in gruppo. Il numero 7 bianconero d'altronde aveva già dimostrato di voler arrivare tirato a lucido per l'appuntamento con il rientro in campo, presentandosi alla Continassa già nel giorno di Santo Stefano. Contro la Cremonese ci sarà anche lui e poi dipenderà da Max Allegri capire che ruolo riservargli in questa Juve.