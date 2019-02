La Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come Samir Handanovic abbia salvato il risultato tenendo a galla i suoi sullo 0-0.



“La ripresa è cominciata con Defrel solo davanti a Handanovic. Un momento di frontiera, uno di quegli attimi in cui le partite svoltano in un senso o nell’altro. Il portiere nuovo capitano ha salvato i suoi dallo 0-1 e l’Inter è ripartita, con l’aggressività come spirito guida. Le squadre si sono allungate, il centrocampo è diventato un luogo di transito. Gli allenatori chiedevano palleggio basso, ma i giocatori facevano da soli, rispondevano al dio supremo della partita”.