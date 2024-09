Getty Images

Rafa Mir, dalle voci sul Milan allo scandalo: accusato di violenza sessuale in Spagna

33 minuti fa



Rafa Mir, attaccante del Valencia accostato al Milan nell'estate del 2023, è stato detenuto per una notte dalla Guardia Civil della città andalusa. Il motivo? Fonti vicine all'indagine confermano che il giocatore è accusato di aggressione sessuale, accusa formulata da parte di due donne sui 25 anni.



I fatti sarebbero avvenuti nella casa di Mir in provincia di Valencia, e sarebbe coinvolto un altro uomo, anche lui detenuto. Le presunte vittime hanno sporto denuncia e hanno avuto bisogno di assistenza all'ospedale. Il calciatore, che non si è allenato oggi con la sua squadra al Paterna Sports City, è atteso nella sede della Guardia Civil per rilasciare una dichiarazione davanti al giudice.