Una stagione sulle montagne russe, al di sotto delle aspettative.4 gol e 1 assist in 35 partite stagionali non sono di certo numeri memorabili, a questo si aggiunge la scarsa capacità a lasciare il segno, soprattutto nelle partite decisive. I soliti problemi muscolari e le difficoltà ad adattarsi a un calcio nuovo, diverso, quello italiano, sono senza dubbio degli alibi, è però innegabile che tutti si aspettavano di più dal gallese, chiamato ora al riscatto.Il mercato non dà certezze, soprattutto in quest'epoca, ma al momento non arrivano segnali di un addio dopo solo dodici mesi,. Pensa piuttosto di dargli una seconda chance. Non trovano conferme le voci di un interesse del Real Madrid, in un'ipotetica trattativa per Isco, nemmeno i rumors di un ritorno in Premier League, l'ex Arsenal vuole dimostrare di meritare una maglia gloriosa come quella bianconera.L'ultima parola spetta a Pirlo, che non vuole prendere decisioni affrettate. Secondo il Mirror il nuovo allenatore della Juventus avrebbe già scaricato Ramsey,la realtà è ben diversa. Il Maestro ha bisogno di qualità, sa che il gallese può dargliela. Ma deve svoltare.